Политолог назвал условия, при которых Россия заключит сделку с Западом Политолог Соколов: Россия пойдет на сделку с Западом только после выполнения целей СВО

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Сделка России с Западом в рамках конфликта на Украине возможна только после выполнения задач СВО, убежден политолог Константин Соколов, комментируя информацию турецких СМИ о намерении Анкары организовать большие переговоры Москвы со странами Запада. По его словам, которые передает «ПолитЭксперт», в данный момент Россия работает над тем, чтобы обрести сильную позицию, которая позволит ей на приемлемых и выгодных условиях договариваться с коллективным Западом на подобных переговорах. Эксперт добавил, что ожидать достижения соглашений также невозможно, пока не произойдет демилитаризация и денацификация Украины.

Объявленные цели спецоперации — «денацификация» и «демилитаризация». Эти слова не случайны, если вспомнить, когда их применяли в прошлый раз. Было это после Великой Отечественной на Ялтинской и Потсдамской конференциях в отношении Германии. Соответственно, в адрес Украины заявленные цели имеют тот же масштаб, — считает политолог.

Также Соколов уточнил, что в решении конфликта с Киевом России не нужны посредники. По его словам, их присутствие при достижении договоренностей было бы формальным и необязательным.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаила Эмрах Карайель ранее заявил, что местом проведения переговоров России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем. До этого в турецких СМИ сообщалось, что Анкара собирается организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией.