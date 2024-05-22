Политолог назвал способ защитить русских от преследований в Европе Политолог Ткаченко: нужна федеральная программа по репатриации русских из Европы

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Россия должна быть готова к приему русских, которые подвергаются преследованиям в Европе, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, из-за нынешней ситуации в ЕС большое количество русскоязычных граждан предпочтет покинуть территорию союза.

Ситуация в Европе становится хуже с точки зрения экономики и отношений с Россией. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что сюда поедет еще больше людей. Нужно обязательно создавать условия, чтобы их принять. Стоит объявить федеральную программу, которая займется возвращением русских домой, — подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, для помощи русскоязычным гражданам должна быть налажена работа диппредставительств РФ. По его мнению, юристы и дипломаты, специализирующиеся на защите прав человека, должны оказывать всю необходимую помощь тем, кто подвергается притеснениям за рубежом.

Президент России Владимир Путин в январе поручил правительству совместно с МИД и СПЧ подготовить предложения по репатриации соотечественников, которым за границей грозит депортация. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.