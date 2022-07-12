Политолог назвал самое важное в новом брифинге Минобороны России Политолог Михайлов: в брифинге Минобороны следует выделить уничтожение пусковых установок Harpoon

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в Национальном центре управления обороной РФ

В брифинге Минобороны России прежде всего следует выделить информацию об уничтожении пусковых установок противокорабельных ракет Harpoon, заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре с «360». Также он отметил отслеживание иностранных военных ещё во время того, как они только попадают на Украину. Большинство из тех иностранцев, кого Вооружённые силы России не уничтожили, бегут, сообщил политолог.

На мой взгляд, сегодня Минобороны выступило с достаточно информативным брифингом. Прежде всего я, конечно, отметил бы уничтожение пусковых установок противокорабельных Harpoon. ВСУ использовали их для ударов по надводным объектам РФ в зоне спецоперации России на Украине, — сказал Михайлов.

Он добавил, что сейчас ведётся контрбатарейная борьба.

Об уничтожении пусковых установок для Harpoon ранее сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Их уничтожили «Искандерами» у пункта Березань в Одесской области. Конашенков также рассказал о перехватах российскими ПВО 12 снарядов РСЗО «Ураган» в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

11 июля она сообщал, что истребитель Су-35С ВКС России в районе села Богатырь в ДНР уничтожил в воздушном бою штурмовик Су-25 («Грач») Воздушных сил Украины. Также, по его словам, российскими средствами ПВО были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в нескольких населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей.