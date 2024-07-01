Политолог назвал русских «новыми евреями» Политолог Марков назвал русских евреями XXI века

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Русские — это евреи XXI века, считает политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он отреагировал на поступок вратаря хоккейной команды НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, вывесившего флаг России на параде чемпионов. Поэтому, убежден он, борьба за права русских в мире — это долг любого человека.

Сейчас, чтобы в мире показать флаг России, требуется огромное мужество. Потому что русские это новые евреи, евреи XXI века. А для Америки русские — это новые негры. Политические репрессии в отношении русских официально разрешены, — пишет политолог.

Ранее сообщалось, что в Черногории по запросу американских властей задержали гражданина России. Его подозревают во вмешательстве в выборы США. Никаких уведомлений в посольство России в Черногории не поступало. Отмечается, что Министерство юстиции страны разослало в СМИ пресс-релиз о задержании «опасного русского преступника», которого разыскивало ФБР.

В Великобритании тем временем потребовали провести проверку относительно информации о «вмешательстве России» в выборы в Королевстве. Поводом стали утверждения телеканала ABC о группе аккаунтов, пытающихся повлиять на избирательную компанию. Председатель Консервативной партии Ричард Холден считает, что деятельность таких аккаунтов угрожает демократии.