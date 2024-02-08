Политолог связал неудачу Надеждина на выборах с его «друзьями-иноагентами» Политолог Шаповалов: друзья-иноагенты — одна из трех причин провала Надеждина

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Неудачу с выдвижением Бориса Надеждина на выборах президента России можно объяснить тремя версиями, рассказал на пресс-конференции в центре «Россия сегодня» политолог Владимир Шаповалов. Одна из возможных причин, по мнению эксперта, кроется в шумихе, которую подняли вокруг кандидатуры политика его «друзья-иноагенты».

Надеждин рассматривался своими псевдо-друзьями как конкурент в борьбе за те ресурсы, которые выделяет Запад для противодействия России. И здесь возможна ситуация, при которой происходил слив кандидата. Еще один момент — это курс на провокации: наши иноагенты стремятся торпедировать избирательную кампанию, создать провокации, дискредитировать выборы, — пояснил он.

Член правления Российской ассоциации политической науки и руководитель проектов ЭИСИ добавил, что вторая причина, вероятно, кроется в некомпетентности команды Надеждина, в которой действовали несколько групп, уже начавших разборки из-за того, кто виноват в провале. А третья версия, утверждает Шаповалов, связана с самим кандидатом.

Это циничный расчет самого политика, привлечение внимания, стремление напомнить о себе своим сверстникам и, может быть, получить внимание от новых поколений россиян, которые вообще не знают, какой он политик, — подытожил эксперт.

Ранее Центризбирком России отказал выдвиженцу от «Гражданской инициативы» Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Причиной оказалось превышение допустимого количества брака в подписях, собранных за выдвижение политика.

Ситуацию прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЦИК действовал в соответствии с четко установленными нормами, в то время как Надеждин допустил большое количество огрехов в ходе кампании.