Политолог назвал причину вероятного ухода Мизулиной из Совфеда Политолог Макаркин: у врио губернатора Омской области могут быть свои интересы по новым кандидатам в сенаторы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Мизулина

Членство в Совете Федерации происходит по согласованию федерального центра и региона, поэтому у врио губернатора Омской области Виталия Хоценко могут быть свои интересы по выдвижению новых кандидатов в сенаторы, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Ранее СМИ сообщали, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может уйти из Совета Федерации. По словам политолога, есть вероятность, что Хоценко могли кого-то порекомендовать на федеральном уровне.

Кроме того, «смене смена идет». В политику теперь пришла уже Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной — NEWS.ru), которая проявляет еще большую активность, причем таких же ультраконсервативных позиций, как и ее мать. Поэтому кто-то из Мизулиных в политике все равно останется. Меняются поколения, но сохраняется идеологическая составляющая, — сказал Макаркин.

Политолог пояснил, что после ухода из Совета Федерации Мизулина, скорее всего, вплотную займется общественной деятельностью. По его словам, у сенатора есть преимущество, так как она с не изменяет своим взглядам уже очень давно.

Идти в исполнительную власть ей уже поздновато. Поэтому, скорее всего, она займется общественной деятельностью. Тем более, она сейчас в мейнстриме со своей консервативной риторикой. Кстати, в 90-е годы она была либеральным политиком, но потом резко поменяла свои взгляды. Ее высказывания привлекали внимание на контрасте ее предыдущих заявлений, — указал Макаркин.

Ранее РБК со ссылкой на осведомленные источники написало, что Мизулина уйдет в отставку из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По имеющимся данным, Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко. Один из источников издания указал, что были также те, кто хотел оставить Мизулину на должности, однако вероятность ее ухода действительно высока.