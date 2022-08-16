Названа возможная причина нарушения границ РФ британским разведсамолетом Политолог Кошкин: британский летчик мог нарушить границу РФ по ошибке

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Британский самолет-разведчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он отметил, что в последнее время увеличилось число нарушений морских и воздушных границ РФ военными НАТО, но в большинстве случаев они имеют техническое обоснование, пишет «360».

Летчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идет российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно, — прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам Кошкина, если бы рядом с самолетом-разведчиком находился самолет обеспечения, который получал сигналы с борта-нарушителя, можно было бы заявить о преднамеренности действий британского летчика. В любом случае нарушение границ завершилось благодаря профессионализму российских летчиков. Таким образом, российская сторона показала готовность обеспечивать безопасность границ, подчеркнул политолог.

15 августа стало известно о нарушении государственных границ России в районе мыса Святой Нос британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве заявили, что для пресечения нарушения российской границы в воздух был поднят МиГ-31БМ. Российский истребитель идентифицировал нарушителя, им оказался самолет RC-135 ВВС Великобритании.