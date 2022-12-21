Политолог назвал итог признания США России страной-агрессором Политолог Мендкович рассказал, зачем США хотят признать Россию страной-агрессором

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Политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал NEWS.ru, что США хотят признать Россию страной-агрессором для «юридического подтверждения» санкций против РФ. Мендкович полагает, что такое гипотетически может привести к разрыву дипотношений между странами. Однако это маловероятно на данный момент, так как подобный шаг навредит прежде всего США, добавляет он. Также Мендкович считает, что ситуацию на Украине это не изменит в виду того, что «все возможные санкции против РФ уже введены».

Во многом это зависит от внутриамериканской юридической базы. По всей вероятности, исходя из того, как США могут ссылаться на международное право в этом вопросе, это может означать подтверждение введенных санкций против России. И, чисто теоретически, приведет к заморозке дипотношений с РФ, но последнее мне кажется маловероятным, так как существенно снизит возможности решать ряд вопросов, в том числе в ядерной сфере для самого Вашингтона. Учитывая, что большинство возможных санкций уже ввели, это вряд ли что-то изменит. Основной итог присвоения России какого-то статуса — агрессора или спонсора терроризма — это попытка разрыва дипотношений, но на данном этапе это навредит прежде всего США, вот и все, — сказал эксперт.

Издание The Hill ранее сообщило, что США не будут признавать Россию спонсором терроризма по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, но собираются присвоить ей статус государства-агрессора. Руководство Конгресса США работает над соответствующим законопроектом.

Принятие закона о статусе государства-агрессора расширит возможности применения санкций в отношении России. Кроме того, Вашингтон сможет присваивать подобный статус любой другой стране, которую сочтет причастной к ситуации на Украине, говорится в публикации. Собеседник издания инициативу раскритиковал, назвав ее непродуманной пиар-мерой. По его словам, она никак не отразится на России и ничем не поможет Украине.