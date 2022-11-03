Политолог рассказал, зачем Путин расширяет безвизовый режим для иностранцев Политолог Гращенков: чем больше на Россию давят санкциями, тем шире она открывает двери для иностранцев

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Инициативу президента России Владимира Путина по введению безвизового режима для иностранцев продвигает так называемая партия мира, считает президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. По его словам, логика российских властей проста: чем больше на Москву давят санкциями извне, тем сильнее Россия должна открывать свои двери для иностранцев, пишет журнал «Компания».

Логика такая: чем больше санкции давят на Россию извне, тем сильнее Россия должна раскручивать гайки и проявлять дружелюбие к оппоненту. «Безвиз» должен показать миру, что Россия — открытая страна, и позволить иностранцам познакомиться с нашей историей и культурой, которую все хотят «кенселлить», — пояснил Гращенков.

Однако в том, что инициатива главы государства будет успешна, политолог усомнился. По его словам, не факт, что этот ход сработает, но у Кремля в настоящее время не остаётся более достойных вариантов, поэтому российские власти ищут те опции, которые возможны хотя бы гипотетически.

Не думаю, что «безвиз» сильно увеличит количество людей, желающих ехать в страну, в четырёх регионах которой введено военное положение. Однако какое-то количество пассионариев, безусловно, мы можем увидеть, — говорит Гращенков.

В свою очередь политолог Павел Салин убеждён, что поручения Путина — «жест, естественно, политический». По его словам, таким образом Кремль пытается создать у людей впечатление, что Россия не находится в нарастающей международной изоляции. Именно поэтому российские власти ищут новые ходы для международных проектов, ярким примером служит идея России с газовым хабом в Турции.

Инициатива про «безвиз» из того же разряда, — заключил Салин.

1 ноября Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности. Кроме того, в числе поручений президента РФ — возобновление действия электронных виз для граждан дружественных стран.