Политолог назвал города, по которым Россия может нанести ядерный удар Политолог Перенджиев: под ядерный удар России могут попасть Лондон, Берлин и Вашингтон

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Берлин, Германия

Прямое участие США и НАТО в украинском конфликте изменит ход спецоперации российской армии и спровоцирует начало полномасштабной войны, которая очень вероятно перерастет в ядерную, рассказал Pravda.ru военный политолог Александр Перенджиев. Под ударом могут оказаться не только США, но также и другие страны Североатлантического альянса и Украина. В частности, ядерный удар может быть нанесен по столицам Германии, Великобритании и Польши, предположил Перенджиев.

Удар будет нанесет не только по Киеву, но и по Вашингтону. Может быть, даже и по таким городам, как Лондон, Берлин и Варшава, — считает эксперт.

Политолог отметил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы существования государства. Присутствие американских военных на территории Украины, по его словам, будет восприниматься именно таким образом.

В американских СМИ ранее заявили, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. При этом уточняется, что США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая может спровоцировать прямой конфликт между Россией и Альянсом. В СМИ заявляют, что подобных сценариев надо избегать любой ценой. При этом они отметили все большую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.