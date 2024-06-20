Политолог назвал главную особенность стран, куда поехал Путин Политолог Марков: Путин поехал в страны, победившие в долгих войнах США

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам (второй слева) на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое

Президент России Владимир Путин поехал с визитом в страны, которые в долгих войнах победили США, обратил внимание в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он напомнил, что успехи тех военных компаний стали возможными благодаря СССР.

Путин во Вьетнаме после КНДР. Интересно, что он с визитами в странах, которые в долгих войнах победили американцев. Учится у них, как побеждать американцев? С помощью СССР. И с помощью мощной идеологии. Ну так по факту получается, — отмечает он.

Накануне Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он бессрочный, состоит из 23 статей и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который государства заключали в 2000-м.

Вечером 19 июня самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя. С этого дня начался госвизит Путин во Вьетнам. Он проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей страны. В частности, обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.