Политолог назвал главную интригу для посетителей ПМЭФ Политолог Салин: участников ПМЭФ привлекает возможное присутствие «Талибана»

Фото: Арсений Кац/Росконгресс

Возможное присутствие «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году привлекает внимание участников, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Павел Салин. По его словам, публике интересно больше узнать о сотрудничестве России с властями Афганистана.

Впрочем, те, кто погружен в вопрос, понимают, что Россия и раньше осторожно сотрудничала с талибами. Однако после их прихода к власти в августе 2021 года РФ начала уже более активное сотрудничество с ними, — сказал Салин.

Ранее Telegram-канал News Media Room сообщил, что делегация «Талибана» не приедет на ПМЭФ-2024 из-за того, что в мае их не пустили в РФ на форум «Россия — Исламский мир» в Казани без объяснения причин. Однако спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москве надо выстраивать отношения с контролирующими Афганистан талибами. По его словам, в вопросе признания «Талибана» и снятия с него санкций Россия учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии.