Политолог назвал главную цель жалобы России на Украину в ЕСПЧ

Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлен на то, чтобы прорвать информационную блокаду вокруг преступлений украинских властей. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт считает, что жалобу России на многочисленные нарушения прав человека на Украине ЕСПЧ будет рассматривать под огромным давлением. Он также уверен, что полностью иск не удовлетворят.

Решение по иску, скорее всего, будет половинчатое. С чем-то, может быть, согласятся, с чем-то нет. Надо понимать, что его будут рассматривать под огромным давлением США и стран Евросоюза, — сказал Марков.

Политолог пояснил, что несмотря на то что США и Европа продвигают режим на Украине как демократический, это не имеет никакого отношения к реальному положению в стране. По словам Маркова, этот режим — «натуральная хунта».

Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда.