Политолог назвал естественным назначение Белоусова на пост министра обороны Политолог Марков: пост главы МО в России уже давно не занимали военные

Назначение главой Минобороны РФ Андрея Белоусова естественно, несмотря на то что он является гражданским лицом, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, этот пост в России уже давно не занимали военные.

На протяжении нескольких десятилетий министры обороны тоже были не военные, гражданские. Сергей Шойгу — строитель, МЧСник. Анатолий Сердюков до него — бизнесмен, его предшественник Сергей Иванов — офицер, но он разведчик, что весьма далеко от военной касты. Поэтому назначение гражданского человека является совершенно естественным, — сказал политолог.

Марков отметил, что предложение Владимира Путина выдвинуть на этот пост Белоусова поразило людей, потому что в настоящий момент идут военные действия, а кандидат в министры обороны никогда не занимался непосредственно армией. При этом его предшественники, отмечает эксперт, в какой-то мере были близки к вооруженным силам.

Ранее президент Владимир Путин предложил на пост министра обороны кандидатуру Андрея Белоусова, который был первым вице-премьером и курировал экономические вопросы в правительстве. Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, по предложению главы РФ станет секретарем Совбеза.