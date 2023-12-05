Политолог назвал цели предстоящих переговоров Путина с президентом Ирана Политолог Макаркин: Путин и Раиси обсудят ситуацию на Южном Кавказе

Фото: Kremlin.ru

Повестка переговоров президента России Владимира Путина и иранского лидера Эбрахима Раиси будет охватывать двустороннее сотрудничество в сфере экономики и обороны, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин. По словам эксперта, главы государств также обсудят безопасность на Южном Кавказе и предстоящий визит главы РФ в страны Ближнего Востока.

Иран имеет исторические отношения с Арменией и не заинтересован в том, чтобы экономический коридор через Армению с юга на север был закрыт. Поэтому проблема на юге Кавказа также будет обсуждаться, — объяснил политолог.

Макаркин добавил, что Иран скептически относится к совместному проекту Азербайджана и Турции по реализации Зангезурского коридора. При этом интерес России в южнокавказском регионе объясняется недовольством от сближения Армении с Западом.

Третья основная тема их переговоров связана со скорым визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По такому случаю могут обсуждаться темы, кусаемые энергоресурсов, нефти, проблемы, а также конфликта на Ближнем Востоке. Так как эти страны серьезно заинтересованы в происходящем. Возможно, также будет обсуждаться проблематика Украины, — предположил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет в Москве своего иранского коллегу Эбрахима Раиси. Двусторонние переговоры намечены на четверг, 7 декабря. Раиси приедет в российскую столицу по приглашению президента РФ.