Политолог назвал цель полета истребителей НАТО над островом Змеиный Политолог Козюлин: истребители НАТО пролетали над Змеиным, чтобы собрать разведданные

Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Истребители НАТО пролетели над островом Змеиный, чтобы собрать разведданные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО), заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. Вместе с этим в беседе с Lenta.ru он назвал опасными подобные провокации.

Поэтому тут надо проявлять сдержанность и лучше там бы не летать, — отметил Козюлин.

По его мнению, истребители НАТО могли пролететь над Змеиным, чтобы принудить российских военных включить системы ПВО. В это время самолет-разведчик, летевший позади, мог бы собрать необходимые разведданные. Козюлин подчеркнул, что подобные провокации могут привести к нежелательному исходу, если одна из сторон допустит ошибку.

Ранее группу истребителей НАТО заметили над западной частью Черного моря в районе острова Змеиный, который в настоящее время контролируется российскими войсками. Самолеты прилетали со стороны Румынии.