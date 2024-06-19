Политолог заявил о разладе в отношениях США и Израиля из-за Ливана Политолог Марков: США и Израиль вошли в прямой конфликт из-за Ливана

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Беньямин Нетаньяху

США и Израиль вошли в прямой конфликт, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, поводом для этого послужили критические замечания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес США из-за того, что Вашингтон не одобряет военную операцию Израиля против шиитской организации «Хезболла».

Визит главы Израиля Нетаньяху в США и его встреча с [президентом США Джо] Байденом отменены. <...> Повод — критические замечания Нетаньяху в адрес США. Причина: Нетаньяху после операции в Газе хочет начать войну в Ливане против «Хезболлы». А США не хотят, — считает эксперт.

В то же время политолог убежден, что за разладом между двумя странами кроются куда более фундаментальные причины. Он считает, что глава Овального кабинета хочет «убрать Нетаньяху как правого, как друга Трампа». У власти в Израиле руководство США, по мнению Маркова, хочет видеть лево-либеральное правительство.

О том, что израильская армия утвердила стратегию наступления на Ливан, стало известно накануне. Помимо плана военных действий, также решено повысить боеготовность войск на местах. Глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети X заявил, что в случае полномасштабной войны с Ливаном шиитская организация «Хезболла» будет уничтожена.