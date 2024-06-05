Политолог заявил о бунте в Швейцарии из-за «мирного саммита» Украины Политолог Марков: в Швейцарии начался бунт против конференции по Украине

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В Швейцарии начался бунт против «мирного саммита» по Украине, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, многие СМИ и политические деятели считают, что конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, позорит страну, так как на ней не будет присутствовать Россия.

В Швейцарии начался бунт против конференции по Украине <...>. Многие СМИ Швейцарии пишут, что эта конференция позорит Швейцарию, потому что без участия России это никакая не мирная конференция, а какой то абсурдный пиар войны против России, — пишет он.

Крупнейшая партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) считает, что Россия должна быть приглашена на переговоры по Украине. В своем заявлении UDC призывает власти страны пригласить Москву на встречу, чтобы она не превратилось «в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».

Китайская газета Global Times пишет, что президент США Джо Байден не уверен в эффективности конференции по Украине. Отмечается, что на это указывает тот факт, что он не примет в ней участия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский осудил КНР за отказ от участия в конференции. Глава Украины обвинил китайское правительство в попытке сорвать мероприятие. При этом Reuters писал, что Пекин отклонил приглашение принять участие в саммите из-за отсутствия российской делегации.