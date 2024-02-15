Политолог Марков ответил на вопрос о преемнике Путина после выборов Политолог Марков: преемником лидера страны является поколение, а не человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Российский политолог Сергей Марков не исключил, что Владимир Путин в случае победы на предстоящих президентских выборах пойдет на новый срок в 2030 году. Своим мнением эксперт поделился в интервью NEWS.ru. Он предположил, что решение действующего президента во многом будет зависеть от главного вызова, стоящего перед государством: если СВО таковым быть перестанет, то на смену нынешней команде придет новая.

Думаю, вероятность того, что Владимир Путин будет избираться на следующий срок, тоже есть, и совсем не нулевая. Если по-прежнему главным вызовом будет СВО, то военная команда должна оставаться у власти. Если вызов поменяется, будет модернизация, то к власти придет новое поколение, — сказал собеседник NEWS.ru.

Отвечая на вопрос о возможном преемнике действующего главы государства, Марков отметил, что таковым является не человек, а поколение.

Преемником лидера страны является поколение, а не человек, — подытожил политолог.

13 февраля стало известно, что избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов на федеральных каналах. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что глава государства не участвует в публичных дискуссиях со своими соперниками из-за слишком высокой занятости.