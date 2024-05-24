Политолог Марков объяснил бессмысленность конференции по Украине Марков: КНР и Бразилия подтвердили бессмысленность конференции по Украине без РФ

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Конференция в Швейцарии без участия России бессмысленна, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, это подтвердили в совместной декларации Китай и Бразилия. Он обращает внимание, что документ стал первым выступлением Пекина по Украине с какой-то другой страной. Это, по мнению эксперта, означает, что КНР заняла по этому вопросу более активную позицию.

Китай и Бразилия опубликовали совместную декларацию по мирной конференции по Украине. <...> заявили, что мирная конференция по Украине должна включать и Россию, и Украину. И только тогда она будет иметь смысл. То есть конференция в Швейцарии бессмысленна, — приходит к выводу он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал предстоящую конференцию по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии. Она, как считает дипломат, является «псевдомирной» и не несет какой-то добавленной стоимости. Главной целью саммита является разработка ультиматума для России, добавил он.

При этом мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, считает Небензя. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции.

На Украине тем временем согласны, что окончание конфликта произойдет за столом переговоров с Россией. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны республики Александра Литвиненко, Киев это четко осознает. По его словам, для этого Владимир Зеленский и предложил «формулу мира».