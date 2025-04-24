Марков пошутил над «мировым» туристическим статусом Киева после удара ВС РФ Марков назвал Киев центром туризма из-за визитов тысяч западных политиков

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Киев долгое время являлся «мировым центром политического туризма», так как туда приезжали тысячи западных политиков, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, мировые лидеры ездили туда «без всякого страха» практически каждый день. Однако сегодняшний день стал исключением, добавил политолог. Так он прокомментировал один из сильнейших ударов ВС РФ.

Именно поэтому в Киев без всякого страха приезжают тысячи депутатов и политиков из стран Запада все эти три года. По сути, Киев — это мировой центр политического туризма. Но вот сегодня — исключение. Зеленский даже прервал свой визит в Южную Африку и вылетел в Киев, — написал Марков.

Ранее политолог назвал пасхальное перемирие доброй волей РФ. По мнению Маркова, оно означало готовность Москвы к миру: с человеческой точки зрения — позволило людям отпраздновать Пасху, а с военной — дало возможность забрать убитых и раненых и провести ротацию солдат.

До этого Зеленский предупредил, что у украинцев может лопнуть терпение из-за ударов по стране. По его словам, если Россия готова к прекращению огня, ей срочно следует прекратить удары.