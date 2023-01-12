Политолог: Лаврентий Берия был скромным и беззлобным человеком Политолог Багдасаров: имя Берии оболгано Хрущевым в борьбе за власть

Фото: Григорий Вайле/Журнал «Иллюстрированная газета» №6

Лаврентий Берия

Имя советского политического деятеля Лаврентия Берии было намеренно оболгано Хрущевым во время его борьбы за власть в СССР, рассказал ИА SM.News политолог Семен Багдасаров. Он отметил, что многие люди, которые работали с Берией, отмечали его скромность и беззлобность. После прихода на пост наркома внутренних дел Берия провел «колоссальную» амнистию, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что из-за оболганности имен некоторых исторических личностей, россияне «оплевывают собственную историю».

Мы прекрасно понимаем, имя Лаврентия Павловича было специально оболгано Хрущевым. Это был противник в борьбе за власть. А источники, которые имеются, и люди, которые с Берией работали, пишут прямо противоположное <...> Но, опять же, его имя у нас оболгано. И мы продолжаем делать это. Мы оплевываем собственную историю, — отметил Багдасаров.

Политолог также отметил роль Берии в укреплении обороноспособности страны. Он способствовал созданию пояса ПВО вокруг Москвы, появлению ядерного арсенала. Эксперт подчеркнул, что Берия был заместителем Сталина на посту председателя Государственного комитета обороны и занимался вопросами по военно-промышленному комплексу, а также по линии НКВД и партизанского движения.

Багдасаров ранее заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его словам, это бы поддержало 80% россиян. Эксперт полагает, что реабилитация экс-главы СССР поднимет дух народа.