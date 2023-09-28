Политик рассказал , как «Единая Россия» работает в новых регионах Глава исполкома ЕР Сидякин: в новых регионах уже более 160 тысяч членов партии

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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях за последнее время в «Единую Россию» вступило 165 тысяч человек, заявил NEWS.ru глава Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин. По его словам, в новых регионах России создано 76 партийных отделений и работают более 1,5 тысячи депутатов.

Законодательной власти, парламентов не было в Запорожской и Херсонской областях. Мы сформировали парламенты, приступили к законотворческой работе. Избраны председатели парламента, — рассказал Сидякин.

По словам главы Центрального исполкома ЕР, в новых регионах, как и в других в стране, уже работает народная программа, в которой обобщено все, о чем просили люди на встречах.

Опросили людей, что бы они хотели видеть, сформировали цельный документ, согласовали с правительством, обеспечивали его финансами. В апреле на Генсовете приняли решение, что в народной программе появится отдельный раздел, посвящённый развитию новых регионов. Правительства затем утвердило комплексный мастер-план развития четырех новых регионов — по взаимной увязке инфраструктуры и всего прочего, — рассказал Сидякин.

Раннее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выборы в новых регионах России прошли полностью в правовом поле. Он добавил, что вся страна помогает и будет дальше помогать новым российским территориям.

Ранее заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что завершившиеся 11 сентября нынешнего года выборы показали, что граждане РФ доверяют «Единой России». По его словам, избирательная кампания оказалась успешной и победной для политической силы благодаря продуманной работе с населением.