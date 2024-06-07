Политик Гиоргадзе рассказал о роли России в борьбе с тьмой Политик Гиоргадзе признался, что Россия стала для него символом света

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Грузинский политический деятель Игорь Гиоргадзе на полях ПМЭФ рассказал, что Россия является центром притяжения для стран и народов, исповедующих традиционные ценности. Он отметил, что для него Россия — это свет на чаше весов и ей предстоит перевесить чашу тьмы. Политик подчеркнул, что за Россией следуют страны и народы, которые придерживаются традиционных ценностей, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия для меня, да, со своими проблемами, — это свет. Она на чаше весов — и ей начертано победить, перевесить противоположную чашу, чашу духа тьмы. В таком контексте Россия является центром притяжения для стран и народов, исповедующих традиционные ценности, которые следуют советам предков, — сказал Гиоргадзе.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что СМИ на Западе получили задачу демонизировать Россию, чтобы вступить с ней в конфликт. Он подчеркнул, что реальная РФ отличается от образа в зарубежной прессе, а США и их союзники понимают это, поэтому делают неугодных из тех, кто делится правдой. По его мнению, Западу невыгодно, чтобы правда о настоящей России просочилась в прессу, поэтому все мировое сообщество наблюдает за битвой между созданным образом и реальностью.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страны Запада давно планировали разделить Россию на пять частей. По его словам, этому помешал президент РФ Владимир Путин.