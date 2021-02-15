Политический Шварценеггер: эксперт оценил шансы на разговор Маска и Путина

https://static.news.ru/photo/f3f1eb36-6fb4-11eb-8f9c-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Генеральный директор SpaceX Илон Макс пригласил Владимира Путина пообщаться в приложении Clubhouse, потому что президент России — суперфигура массовой культуры, которая способна привлечь внимание пользователей к новой соцсети. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков. По его словам, такое общение могло бы состояться, так как потенциальным собеседникам есть о чём поговорить.

Владимир Путин — это суперфигура массовой культуры, политический Шварценеггер. И даже если он не будет участвовать в Clubhouse, то это будет обсуждаться и привлечёт к этой соцсети десятки тысяч пользователей. Я думаю, что это (разговор. — NEWS.ru) вполне возможно организовать, тем более что у Путина и Маска есть много общего. Они оба делают много для развития космической индустрии, Путин — в России, Маск — в Америке, — считает Марков.



Политолог допустил, что Илон Маск заинтересован в сотрудничестве между Россией и Америкой, так как за этим последует развитие экономики, что положительно скажется на его бизнесе.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что аккаунт журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse был заблокирован сразу после того, как он запустил свою «комнату».