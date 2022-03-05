Полиция задержала студента, готовившего нападение на курганский техникум

Правоохранительные органы задержали студента курганского техникума за подготовку к атаке на учебное заведение, сообщает Telegram-канал «112». В ходе обыска в квартире Григория Быкова полиция обнаружила восемь единиц СВУ, пневматический пистолет, ножи и удавки.

Студент вёл дневник, в котором писал о способах изготовления «коктейлей Молотова» и самодельных взрывных устройств. Кроме того, оперативники обнаружили в личных вещах Быкова схемы и планы нападения на Курганский техникум сервиса и технологий.

Отмечается, что перед тем как осуществить свои планы, студент собирался заминировать свою квартиру. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

11 мая 2021 произошло нападение на гимназию № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков ИГ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). В результате мероприятий был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший подготовку по указанию боевиков запрещённой в РФ международной террористической организации ИГ.

23 февраля ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. По информации Центра общественных связей ведомства, взрыв готовили сторонники украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).