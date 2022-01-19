Полиция пообещала не штрафовать водителей за превышение средней скорости

В МВД не поддержали решение о возвращении штрафов для водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщили изданию «Коммерсант» в пресс-службе министерства. Проработать вопрос «закрепления ответственности» поручил МВД и Минюсту в прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин.

По информации пресс-службы, проанализировав ситуацию, ведомства пришли к выводу, что законодательство РФ имеет пробелы, препятствующие вынесению штрафов. Соответственно, в настоящее время говорить об их введении преждевременно.

Законодательные пробелы, в частности, связаны со сложностью установки места, где было совершено нарушение, а также с определением «соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц».

Средней скоростью считается скорость, с которой водитель проезжает определённый участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии в несколько километров друг от друга. При подсчёте средней величины превышения контролируемая дистанция делится на время проезда. Штрафы за превышение средней скорости взимались в РФ с 2013 года и до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что с инициативой об увеличении времени остановки под знаком «Стоянка запрещена» с 5 до 10–15 минут выступил председатель комитета Госдумы по контролю от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Соответствующий запрос депутат уже передал в органы ГИБДД. По мнению парламентария, часто отведённого на данный момент времени водителю не хватает для решения базовых задач.