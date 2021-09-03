Полиция Петербурга задержала организаторов фестиваля «День Д»

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали организаторов фестиваля «День Д», посвящённого 80-летнему юбилею писателя Сергея Довлатова. Устроители мероприятия планировали открытие второго памятника в сквере Довлатова — статуи питомца публициста, собаки по кличке Глаша. Однако вскоре после начала мероприятия на место прибыл наряд полиции, который попросил собравшихся в сквере горожан разойтись. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале мероприятия.

По словам одного из организаторов «Дня Д» Анастасии Принцевой, полиция объяснила свои задержания тем, что мероприятие якобы не согласовано с властями Санкт-Петербурга. Тем не менее мэрия города заблаговременно одобрила проведение церемонии открытия памятника и культурную часть: джазовый концерт и чтение стихов.

Ранее сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга подкинули школьнику наркотики. По словам правоохранителей, которые предстали перед судом, их на преступление толкнула нужда в деньгах. Бывшим сотрудникам силового ведомства предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Хранение наркотиков».