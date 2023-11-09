Полиции могут разрешить вскрывать авто в особом случае Депутат Арапов: нужно разрешить полицейским вскрывать авто для спасения животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды, член партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил дать полицейским право вскрывать автомобили, если в них оказались заперты животные. Соответствующий законопроект, который есть в распоряжении РИА Новости, депутат направил в правительство РФ.

Законопроект «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» разработан депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Г. К. Араповым в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных, — указано в пояснительной записке.

Сейчас у правоохранителей нет законного права открыть машину, если в салоне находится животное. А вместе с тем, уточнил Арапов, случаи, когда звери оказываются запертыми своими хозяевами, происходят часто.

Так, недавно в Москве вызвала громкий резонанс история с котенком, который на четыре дня был закрыт в автомобиле. Москвичи обращались в МЧС и полицию, но там отказывались вскрывать машину без разрешения владельца.

Однако в итоге спасатели и полицейские все же прибыли на место и спасли животное. Сотрудники МЧС аккуратно вскрыли дверь машины и вызволили котенка, которого направили в ветеринарную клинику. Машину опечатали и отбуксировали на штрафстоянку. Котенка забрала к себе сотрудница столичной прокуратуры.