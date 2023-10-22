Арестованы члены дерзкой ОПГ из 90-х, на счету которой десятки расправ В Подмосковье арестовали членов образовавшейся в 90-е ОПГ «Северские»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур задержали скрывавшихся более 20 лет членов организованной преступной группировки «Северские», на счету которой около 30 расправ над людьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антона Сероуса. Участники этой ОПГ предпочитали обсуждать свои дела в центре Сергиева Посада, в ресторане «Север», в результате чего банда получила соответствующее название.

Первое убийство совершили в 1997-м. Тогда лидер банды Виктор Лазовский решил избавиться от другого авторитетного участника, который критиковал его решения, — сказал Сероус.

Во время ареста у банды обнаружили около 46 пистолетов и автоматов, шесть тысяч боеприпасов к ним, осколочные гранаты и пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18. Кроме того, оперативники изъяли со складов банды взрывчатые вещества и взрывные устройства. Задержанных поместили в СИЗО, им предъявлены обвинения в 10 убийствах, пяти покушениях и прочих преступлениях.

ОПГ образовалась в 1997 году. На счету ее членов десятки убийств и покушений, демонстративные расправы и захват бизнеса. «Северские» жили на «кровавые деньги», на которые они покупали иномарки и отдыхали за рубежом.

Следствие установило, что в составе преступной группировки было около 18 человек. За более чем 20 лет своей деятельности бандиты совершали преступления в Московской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях.

14 сентября Южный окружной военный суд приговорил лидера одной из крупнейших российских группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы. Во время дачи показаний Гагиев заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам.