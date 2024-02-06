Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых в нейтральной зоне, сообщили в Министерстве обороны России. В общей сложности операция заняла более 10 часов.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов, — отмечается в заявлении Минобороны.
Также командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш констатировал, что полет провели в полном соответствии с нормами международного права. Он добавил, что подобные полеты совершаются регулярно.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, — пояснил генерал-лейтенант.
Ранее военно-воздушные силы Германии сообщили, что их истребители сопроводили российский военный самолет комплексной разведки Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген. Представители ВВС ФРГ отметили, что Ил-20М отключил сигнал транспондера. Других деталей происшествия не приводится.