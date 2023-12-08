Покупки в рассрочку могут стать безопаснее для россиян Путин поручил разработать механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой

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Президент РФ Владимир Путин поручил Центральному банку России и кабмину разработать до 1 июня механизм, который защит права граждан при покупке товаров или услуг с беспроцентной рассрочкой, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Предлагается создать систему по аналогии с потребительскими кредитами.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить <...> определение механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки, не предполагающей взимание платы с граждан за ее использование <...> Срок — 1 июня 2024 года, — указано в поручении.

Также Президент РФ поручил установить до 1 мая 2024 года единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан. Новые правила должны быть разработаны с учетом рекомендаций Центробанка, в которые входит введение запрета на удовлетворение требований кредиторов в то время, пока спор еще не урегулирован. В ряде случаев планируется участие уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, говорится в документе.

Кроме того, правительство должно будет доработать процедуру внесудебного банкротства граждан. Ее следует максимально перевести в электронную форму.