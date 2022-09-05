Покоритель Эвереста назвал вероятную причину срыва туристов на Камчатке Трижды покоритель Эвереста Душарин назвал вероятную причину срыва туристов на Камчатке

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Альпинист

Особенность Камчатки заключается в резком изменении погоды, близость океана создает особые условия и требует дополнительной подготовки людей при восхождении на Ключевскую сопку, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации альпинизма, трижды покоритель Эвереста Иван Душарин. По его мнению, такой маршрут может преодолеть только человек с хорошей физической подготовкой и имеющий альпинисткую квалификацию уровня второго спортивного разряда. Душарин предположил, что в несчастном случае виноваты гиды, которые повели на высоту неподготовленных туристов.

Я думаю, у людей не было достаточной подготовки и в условиях непогоды они не справились с ситуацией и произошел срыв. Если мне память не изменяет, маршрут там оценивается уровнем третьей категории, это требует уровень альпинисткой квалификации второго спортивного разряда. Это нужно три-четыре года заниматься в горах. Если люди не подготовлены с точки зрения альпинисткой квалификации, не умеют страховаться, не готовы к резким изменениям обстановки, то это могло быть причиной несчастного случая, — сказал Душарин.

По его мнению, сейчас ради денег гиды готовы вести «кого угодно», но за короткий срок подготовить человека на такое восхождение очень сложно.

Группа путешественников из 12 человек 30 августа отправилась в 10-дневный поход. На 3 сентября у них был запланирован подъем на Ключевскую сопку. Однако во время восхождения на высоте 4158 метров что-то пошло не так, несколько человек упали в пропасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались через несколько часов.

В настоящее время, по данным Baza, двое туристов сумели спуститься в домик на высоте 3300 метров. Еще четверо остаются на высоте 4000 метров в палатках. У одного из них сломана нога. При этом спасатели пока не могут подняться на такую высоту, поскольку им требуется акклиматизация.