Поклонскую пытались «выкупить» с Украины за $100 тыс: где она была Мошенники предложили американцу спасти экс-прокурора Поклонскую за $ 100 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые с июня 2022 года написала пост в соцсетях. Она сообщила, что мошенники создали ее фейковый аккаунт в соцсетях. В течение 11 месяцев они общались с американцем, предлагая выкупить Поклонскую с территории Украины. О чем рассказала бывший депутат Госдумы и почему она больше года не вела публичную деятельность?

Как Поклонскую «похитили» мошенники

Бывший прокурор Крыма, которая сейчас является действующим советником Генпрокурора России Игоря Краснова, предупредила подписчиков, что в интернете от ее имени действуют мошенники.

«Один американский гражданин общался со „мной“ (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США. Перед моим „спасением“ мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей и почти год с ним от моего имени общались мошенники», — рассказала Поклонская.

Несмотря на сложные политические отношения между Россией и США, американец решил искренне помочь, отметила она.

Поклонская написала этот пост, чтобы обезопасить пользователей Сети от мошенников, которые представляются от ее имени.

Когда Поклонская последний раз зазмещала публикации в соцсетях, где она была

До предупреждения о мошенниках последний пост Поклонской датировался 9 сентября текущего года. Тогда она выставила видео и фото без подписи. На кадрах экс-прокурор кормит оленя, который находится за забором.

Последняя публикация с текстом была 14 июня 2022 года. Тогда Поклонская сообщила, что получила назначение на должность советника Генпрокурора РФ.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — написала Поклонская.

Фото: kremlin.ru Наталья Поклонская

Почему Поклонская больше года не выходила на связь

Как сообщила экс-прокурор Крыма в публикации от 14 июня 2022 года, в связи с началом работы в Генеральной прокуратуре она прекращает публичную деятельность и ведение социальных сетей.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре РФ“», — заявляла Поклонская.

Информации о смене места работы Поклонской в публичном пространстве за этот период не появлялась.

Чем знаменита Поклонская и что она говорила об СВО

В 2014 году Поклонская заняла пост прокурора Крыма, когда полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ. Спустя два года приказом президента ее освободили от этой должности. С 2016 по 2021 год она была депутатом Гоосдумы.

В 2016–2019 годах занимала должности зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018 эту комиссию упразднили.

С 13 октября 2019 года по 2 февраля 2022 работала на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде.

Со 2 февраля по 13 июня 2022 года была в должности замглавы Россотрудничества.

В апреле 2022 года она высказалась о спецоперации на Украине, заявив, что буква Z «символизирует трагедию и горе».

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — сказала она.

После этого парламент Крыма предложил лишить Поклонскую госнаград.

13 июня 2022 года Поклонскую освободили от должности замруководителя Россотрудничества.

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