Поклонская раскрыла подробности своей работы прокурором

За время своей работы прокурором, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская запросила около 12 пожизненных приговоров. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Наверное, 12 пожизненных приговоров за мою практику, это с учётом Украины и России. В России я не просила, кстати, пожизненного лишения свободы. У меня были лишь на определённый срок — довольно-таки большой срок, — сообщила Поклонская.

В начале своей карьеры Наталья Поклонская работала на должности межрайонного природоохранного прокурора, а также старшего прокурора в одном из отделов симферопольского Главного управления прокуратуры. Позже перешла в Генеральную прокуратуру Украины. После присоединения полуострова к России в 2014 году она была назначена и. о. руководителя вновь образованной прокуратуры Крыма.

Ранее Поклонская заявила о том, что не станет принимать участия в новых парламентских выборах в связи с новой работой. При этом она обещала «очень скоро» рассказать о новом этапе в своей карьере.