https://static.news.ru/photo/2e19d998-3525-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником, который отмечается 12 января.

Вспомните март 2014 года: письма из Киева с угрозами каждому, предательство и трусость бывших и новых коллег, отключение от Единой системы регистрации преступлений, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Она отметила, что за те два года, когда она возглавляла прокуратуру Крыма, произошло много событий, в том числе установка взрывного устройства под зданием прокуратуры.

Поклонская выразила благодарность сотрудникам органов за время совместной работы.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отметил, что прокуратура страны верна своей миссии — отстаиванию верховенства закона.