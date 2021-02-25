Захарова объяснила, почему дипломаты вернулись в РФ на дрезине

https://static.news.ru/photo/ebcdb510-7811-11eb-9dc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российского посольства, покинувшие Северную Корею на дрезине, прибыли в Москву. Об этом сообщили в МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты проявили мужество в сложившейся чрезвычайной ситуации.

Она отметила, что такой способ выбраться за пределы КНДР был не единственно возможным. Можно было ехать через Китай. Но в таком случае всем пришлось бы переждать трёхнедельный карантин. Поэтому сотрудники посольства покидали страну таким неординарным способом, передаёт «Подъём!».

Поскольку границы закрыты уже больше года, а пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, дипломатов вывезли при первой же возможности. Вопрос об обеспечении представителей дипмиссии транспортом следует адресовать северокорейской стороне, добавила Захарова.

Ранее МИД распространил фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями домой. Те разместили детей и вещи на несамоходной дрезине. Как сообщает РИА Новости, единственным мужчиной в группе оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самым юным членом группы — его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать самодельную конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственным участком был мост через реку Туманную.

На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями вылетели в столицу, писал NEWS.ru.