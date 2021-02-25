Захарова объяснила, почему дипломаты вернулись в РФ на дрезине

Сотрудники российского посольства, покинувшие Северную Корею на дрезине, прибыли в Москву. Об этом сообщили в МИД РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты проявили мужество в сложившейся чрезвычайной ситуации.
Она отметила, что такой способ выбраться за пределы КНДР был не единственно возможным. Можно было ехать через Китай. Но в таком случае всем пришлось бы переждать трёхнедельный карантин. Поэтому сотрудники посольства покидали страну таким неординарным способом,
Поскольку границы закрыты уже больше года, а пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, дипломатов вывезли при первой же возможности. Вопрос об обеспечении представителей дипмиссии транспортом следует адресовать северокорейской стороне, добавила Захарова.
Ранее МИД
На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями вылетели в столицу, писал NEWS.ru.