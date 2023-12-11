«Покажут, как Родину любить»: Симоньян о выборах в новых регионах России Симоньян: новые регионы России могут показать старым, как нужно любить Родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы пройдут в четырех новых регионах России, несмотря на действующее военное положение, написала в Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, жители этих субъектов РФ покажут своим согражданам из старых регионов, избалованным «афтепати, коворкингами и соевым латте», как надо любить Родину.

Решено, что в четырех новых регионах, где, между прочим, военное положение, тоже пройдут выборы. Не сомневаюсь, что эти новые регионы покажут старым регионам (где нет никакого военного положения, а есть афтепати, коворкинги и соевый латте), как Родину любить, — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны и Федеральная служба безопасности РФ считают возможным проведение выборов президента в 2024 году в новых регионах России. Центральная избирательная комиссия также провела консультации по соответствующему вопросу. Участие в обсуждении приняли замглавы Центризбиркома Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, руководства четырех регионов, а также представители ФСБ и Минобороны. Первые в истории России многодневные выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.