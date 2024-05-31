«Покажут, как надо воевать»: Коц иронично оценил помощь ВСУ от Литвы Военкор Коц усомнился в том, что литовцы могут чему-то научить украинских солдат

Фото: МО Украины

Военнослужащие из Литвы вряд ли смогут чему-то научить украинских солдат, такое мнение в Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Коц. Он прокомментировал планы Вильнюса отправить на Украину своих специалистов. По мнению Коца, если литовцы и могут чему-то обучить украинцев, то только как вызывать «Волгу».

Ну эти-то известные специалисты, да. Матерые прибалтийские тигры покажут неумелым украинцам, как надо воевать. И чему они их научат? Согласно многовековым воинским традициям литовского воинства — разве что, только «Волгу» вызывать. На частоте 149.200, — написал военкор.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg допустила отправку военных специалистов на Украину при необходимости. Предполагается, что там они будет «тренировать» украинских военнослужащих.

До этого немецкий политолог Александр Рар высказался о разрешении ВСУ бить по территории России со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и других западных лидеров. По его мнению, этим они успокаивают украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом они пытаются доказать, что не бросают Киев после отказа президента США Джо Байдена ехать на конференцию в Швейцарию.