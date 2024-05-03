«Покажет, как воровал»: Чубайс открыл в Израиле центр изучения России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Анатолий Чубайс

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований, который будет изучать историю РФ после 1991 года. Что известно об этом центре, кто спонсирует, как отнеслись к этой информации россияне?

Что известно о центре Чубайса в Израиле

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований (CRS), который начал работать на факультете социальных наук университета Тель-Авива. Центр будет изучать историю России после распада Советского Союза.

«Несмотря на свое название, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, центр намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — говорится в публикации на сайте факультета.

Непосредственно исследованиями займутся социолог Виктор Вахштайн (признан Минюстом РФ иноагентом), политолог Александр Баунов (признан Минюстом РФ иноагентом), экономист и журналист Дмитрий Бутрин, а также публицист Александр Архангельский.

Главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись с ответом Чубайса на его запрос. Экс-чиновник оценил создание центра как «взгляд над схваткой» в попытках осмыслить российскую современность в контексте смены вектора развития государства.

Декан факультета социальных наук университета в Тель-Авиве Итай Сенед, который возглавил новый центр, рассказывал в феврале газете Haaretz, что экс-глава «Роснано» «не имеет влияния на будущее РФ и не хочет иметь влияние», а «стремится привлечь ресурсы, чтобы попытаться понять будущее России». Декан не видит ничего предосудительного в том, что человек, занимавший высокие государственные посты в России, будет спонсором нового центра.

«Чубайс пришел [к нам] с этой идеей и помог нам собрать часть финансирования», — отмечал Сенед.

Университет не сообщает, какое финансирование привлек к проекту Чубайс.

Что думают россияне о новом центре Чубайса в Израиле

Интернет-пользователи холодно восприняли информацию о новом проекте Чубайса. По их мнению, функционер уже сделал достаточно, чтобы остаться в российской истории и иметь негативную репутацию у населения.

«И о чем он расскажет в своем израильском центре? Как обдирал бабушек до последней копейки? Не покажет же он, как воровал и распродавал советское имущество в период приватизации», — возмущается пользователь Андрей.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Анатолий Чубайс

Некоторые пользователи негативно отнеслись к экспертному совету центра, состоящему из иностранных агентов. По их мнению, такие специалисты предвзяты и будут транслировать исключительно негативную информацию о современной России.

«Всех этих журналистов, социологов и других лгунов мы видели у Дудя (Юрий Дудь, признан Минюстом РФ иноагентом. — NEWS.ru). Кроме лжи, услышать от них ничего нельзя», — отмечает пользователь abrakadabra.

Что известно о Чубайсе после начала СВО

В марте 2022 года, после начала СВО на Украине, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал указ об увольнении Чубайса с должности, затем чиновник покинул совет директоров АФК «Система» и пост главы Ассоциации возобновляемой энергетики. После отъезда из России экс-глава «Роснано» был в Израиле, Турции и Италии.

В сентябре 2023 года Путин заявил, что Чубайс «удрал» из России и «зачем-то прячется» за границей. Глава государства связал его релокацию с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Экс-глава компании не стал комментировать эти слова. После ухода Чубайса из «Роснано» новое руководство сообщило, что компания находится на грани банкротства.

В июле 2023 года Чубайс написал статью для журнала «Вопросы экономики» (принадлежит Институту экономики РАН) в качестве независимого исследователя из Глазго.

Чубайс до работы в «Роснано» и должности спецпредставителя президента РФ был председателем правления РАО «ЕЭС России» (30 апреля 1998 года — 30 июня 2008 года), главой Минфина (17 марта — 20 ноября 1997 года), дважды первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина (7 марта 1997 года — 23 марта 1998 года; 5 ноября 1994 года — 16 января 1996 года), руководил администрацией президента (15 июля 1996 года — 7 марта 1997 года), был зампредом правительства Егора Гайдара (1 июня 1992 года — 5 ноября 1994 года) и руководил госкомитетом РФ по управлению госимуществом (10 ноября 1991 года — 5 ноября 1994 года).

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