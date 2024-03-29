В ЛНР сообщили о раненной в Харькове важной персоне Марочко: при высокоточном ударе ВС РФ по Харькову пострадала важная персона

Фото: МО РФ

После серии комбинированных ударов по военной инфраструктуре и пунктам управления ВСУ в Харькове, Киев в срочном порядке при помощи санавиации эвакуировал пострадавшее лицо, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, предварительно, это был кто-то из «важных персон».

После серии комбинированных ударов ВС РФ по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВФУ в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населенного пункта, где его забрала санавиация, — сообщил Марочко.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на российское подполье сообщило, что в ночь на 22 марта российские силы нанесли мощный ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева и двум ТЭЦ. Не исключено, что под поражение могли попасть офицеры ВСУ, планировавшие атаки на российское приграничье. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Также Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что на территории Харькова заметили говорящих по-польски военнослужащих. По его словам, всего в город прибыло около 30 солдат с оружием. Как отметил Марочко, они взяли под охрану одно из промышленных предприятий Харькова.