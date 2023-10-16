«Пока время не пришло»: военэксперт призвал продумать главный удар по ВСУ Военный эксперт Прохватилов призвал тщательно продумать главный удар по ВСУ

Фото: МО РФ

В условиях устоявшихся позиционных боевых действий необходимо осторожно и тщательно продумать направление главного удара по Вооруженным силам Украины, чтобы это стало полной неожиданностью для противника, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его мнению, пока время для такого наступления не пришло, поскольку украинские войска хоть и слабеют, но еще не настолько, чтобы серьезно провалиться в обороне.

Российские военные уже не первый день продолжают наступление, окружая Авдеевку, чтобы отодвинуть ВСУ от Донецка. Но в условиях устоявшихся позиционных боевых действий надо очень осторожно, продуманно, а главное неожиданно для противника выбирать направление главного удара или какие-то неожиданные тактические замыслы. На мой взгляд, пока время для такого наступления, чтобы достичь не только тактического, но и оперативного успеха, не пришло. Украинские войска слабеют, но еще не настолько, чтобы серьезно провалиться в обороне, — считает Прохватилов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются перейти к наступательным действиям на разных направлениях. По его словам, ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника. Шойгу добавил, что Россия смогла выстроить глубоко эшелонированную активную оборону на всех направлениях СВО.