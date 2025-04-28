Пойманные на границе граждане Казахстана и Украины отправились на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осужденные за незаконное пересечение госграницы в Курганской области граждане Украины и Казахстана подписали контракт с Минобороны России, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По данным портала, они отправились в зону проведения специальной военной операции.

Эти лица служат, — сообщил изданию представитель силовых структур.

Ранее в Симоновском суде Москвы сообщили, что обвиняемый в попытке хищения площадей торгового центра «Галерея Водолей» на юге Москвы адвокат Константин Скрыпник заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. Стоимость участков к началу следствия составляла 2 млрд рублей. По версии следствия, адвокат и его пособники подделали документы, по которым он в 2014 году якобы купил часть ТЦ.

До этого журналистка Вероника Косаткина сообщила, что расправившийся с бывшей супругой омоновец из Омска Евгений Крамаренко ушел из-под следствия на СВО, где стал оператором дронов. 20 сентября прошлого года бывший омоновец и участник спецоперации Евгений Крамаренко подкараулил на лестничной площадке бывшую супругу Анастасию и забил ее до смерти.