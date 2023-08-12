Поиски Суровикина, наследство Васильевой, паника поляков: что будет дальше Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: Global Look Press/РИА Новости/shutterstock.com/NEWS.ru

Обсуждение судьбы генерала Сергея Суровикина, возмущение поляков по поводу большого присутствия россиян в Таиланде, смерть актрисы Веры Васильевой, наступление ВС РФ в Харьковской области — эти события стали центральными на минувшей неделе. Подробности и последствия — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о наступлении ВС РФ в Харьковской области, какие прогнозы

Киев на этой неделе признал, что российская армия продвинулась в Харьковской области в сторону райцентра Купянск. В городе объявлена эвакуация, так как местные власти расценивают ситуацию как угрожающую.

ВС РФ проводят масштабное наступление под Купянском, цель которого — взять его под контроль, заявил в четверг командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — отметил командир.

По его словам, на этом участке фронта складывается «тяжелая обстановка». Генерал утверждает, что в ударную группировку России входит восемь штурмовых отрядов «Шторм-Z», а общее количество военных — около 100 тысяч человек. Сырский пообещал, что Киев обеспечит свои подразделения в районе Купянска всеми необходимыми средствами и боеприпасами.

Российский эксперт полковник Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru назвал оценки Сырского не соответствующими действительности. «100 тысяч человек — это целая общевойсковая армия. А мы наступаем под Купянском на фронте в 10–11 километров, это полоса наступления двух дивизий, примерно в 20 с небольшим тысяч человек. ВСУ просто оправдываются, мол, как им справиться, если у противника аж 100 тысяч войска», — считает Тимошенко.

Министерство обороны России тоже сообщает о продвижении на этом направлении. «Штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — сообщили в четверг, 10 августа, в ведомстве.

9 августа представитель МО Игорь Конашенков заявлял, что на Купянском направлении российские войска смогли занять территорию в 11 километров по фронту и 3 километра в глубину вражеских позиций.

Фото: МО РФ

Чем важен Купянск для России

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с NEWS.ru пояснил, что Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения на Харьков. «Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций. Через него проходят не только автомобильные дороги, но и несколько железнодорожных веток», — объяснил Бартош.

Эксперты отмечают, что контроль над Купянском важен для ВС РФ, так как южнее этого райцентра сосредоточена крупная группировка ВСУ, в тылу которой находится Оскольское водохранилище. В случае выхода российской армии к Купянску украинская армия будет прижата к берегу, что значительно осложнит ее снабжение.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал NEWS.ru, что российские войска продвигаются не только в сторону самого Купянска, а в общем на юго-западном направлении. «Таким образом, группировка противника, стоящая юго-восточнее этого города и держащая оборону, может быть поставлена под угрозу окружения», — пояснил эксперт.

По словам заместителя главного редактора журнала «Воин России» Василия Дандыкина, кроме военного у города есть и политическое значение. «Ведь фактически с выходом к Купянску ВС РФ возвращаются на те рубежи, с которых они отошли год назад. Тогда Киев и его западные союзники представляли это как большую победу. Теперь же большая победа может обесцениться», — пояснил Дандыкин.

По мнению Александра Бартоша, после того как российские войска возьмут под контроль Купянск, логично ждать развития наступления на Харьков.

Фото: МО РФ

Как россияне напугали поляков

Польские туристы пожаловались на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд, сообщает Wirtualna Polska. По данным издания, в 2023 году число отдыхающих там россиян увеличилось более чем на 1000%.

Российский «бум» в Таиланде подтвердило и Министерство туризма и спорта королевства. Как правило, россияне выбирают для отдыха остров Пхукет, на это и жалуются польские туристы в соцсетях. Как отмечает СМИ, реакция поляков напоминает панику.

«Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — цитирует издание комментарий поляка.

Польская путешественница по имени Анна в беседе с WP также отметила «громких и веселящихся» россиян. Ее также возмутили надписи на Пхукете на кириллице.

«Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово „аптека“, написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище», — уточнила туристка.

Женщина, упомянув о сходстве поляков и русских, возмутилась тем, что тайцы несколько раз на русском языке говорили ей «привет».

Кто получит наследство Веры Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни 9 августа в возрасте 97 лет. 12 августа прощание с актрисой состоялось в Театре сатиры, где присутствовала в том числе ее крестница Дарья Милославская — скорее всего, именно она и унаследует имущество Васильевой.

Вера Васильева выходила замуж один раз. Ее супруг Василий Ушаков ушел из жизни в 2011 году. Артисты за 50 лет брака не обзавелись наследниками. Однажды по пути в больницу актриса встретила девушку, которая помогла ей донести сумки. Незнакомкой оказалась Дарья Милославская. Васильева стала считать ее дочерью.

Милославская признавалась, что супруг артистки не сразу принял ее.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год

«Мне тогда было 19 лет. Помогла ей донести сумки, и на этом все закончилось, через некоторое время написала письмо, рассказала, что очень люблю ее творчество, так как мы с родителями часто ходили в Театр сатиры на спектакли. Она мне ответила, стали общаться. Cначала мне было непросто, так как муж Веры Кузьминичны Владимир Петрович Ушаков не сразу меня принял. Конфликтов открытых, слава богу, у нас не было. Но я чувствовала, что он как-то ревностно воспринял мое появление в их жизни, оно и понятно — у него уже сформировалось личное пространство, а тут вдруг в него вторгается посторонний человек», — рассказывала Дарья.

После смерти Васильевой Дарья Милославская оказалась претендентом на наследство. У актрисы из родных остался еще брат. Однако при жизни артистка дала понять, что мужчина на наследство не претендует и все свое имущество она отдаст названной дочери. Знаменитость не хотела повторить ситуацию как у ее коллег, после смерти которых появлялись малознакомые люди, называющие себя родственниками покойных.

«Они, как правило, появляются как вороны, когда человек уже умер. И начинают делить! Я такой ситуации не хочу, поэтому заранее сообщу о своей воле», — говорила Васильева.

Актриса жила в квартире в Арбатском переулке, где цены на жилье достигают 100 миллионов рублей. Также у нее была дача, там знаменитость проводила время с Дарьей и ее дочерью.

Адвокат Юрий Шель объяснил, что если было оформлено завещание, то оспорить его будет достаточно сложно.

«Единственное, что теоретически могут признать, что актриса в силу возраста была недееспособна или неправоспособна. Но для этого нужно направить обращение к прокурору, в компетентные органы, чтобы в наследство не вступили недобросовестные наследники. Бывают такие люди, которые льстят в глаза, а настоящие родственники остаются не у дел», — заявил специалист.

Также Шель отметил, что с Милославской могут начать судиться родственники — родные братья и сестры ушедшей из жизни Васильевой.

«Но заинтересованные лица сначала должны доказать степень родства. Также завещание должны признать недействительным. Можно доказать то, что в момент его написания, например, в силу возраста человек не осознавал своих действий. В таком случае документ можно оспорить», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров (на первом плане) и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров (на первом плане) и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Швыдкой на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Швыдкой на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России Юрий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России Юрий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Аверин на прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Аверин на прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Где сейчас Суровикин

Почти два месяца нет официальной информации о местонахождении заместителя командующего объединенной группировкой российских войск на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Его бывший командующий генерал-полковник Валерий Марченков не стал раскрывать, какие задачи сейчас выполняет Суровикин, но подчеркнул, что в ВС РФ ждут его возвращения. Где может находиться Суровикин, что с ним и куда он пропал? Этим вопросом на текущей неделе вновь задавались многие СМИ.

24 июня Суровикин осудил попытку мятежа и призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». После этого генерал пока ни разу не появлялся в публичном пространстве. «Исчезновение» Суровикина «вызвало недоумение», но личный состав армии «ждет, когда он вернется и снова будет командовать войсками», заявил его бывший командир Марченков.

Газета The New York Times написала, что Суровикин знал о готовящемся восстании и, несмотря на осуждение, даже помогал организаторам переворота. Издание отмечает, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этой информации нет.

За это время появилось множество версий, куда мог пропасть Суровикин. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника сообщила, что генерал задержан для допроса и пока непонятно, какие обвинения будут выдвинуты против него.

Неназванные «представители московской элиты» заявили FT, что президент Владимир Путин «начал операцию по зачистке высшего звена служб безопасности» с целью «подавить критику, навести порядок и восстановить свое господство». Источник FT сообщил, что Суровикина нет дома. «Нет никаких контактов ни с ним, ни с его охраной, ни с его адъютантом», — подчеркнул он.

Из российских политиков первым прокомментировал исчезновение Суровикина председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, Он заявил, что Суровикин просто отдыхает и пока недоступен.

Никаких подтверждений задержания или пребывания Суровикина в СИЗО на данный момент нет.

Суровикин — человек стратегического масштаба, его интеллект и опыт необходимы на фронте, рассказал в беседе с NEWS.ru генерал-полковник Леонид Ивашов. Он предположил, что Суровикин сейчас работает где-то в зоне СВО или штабе.

«Его обязанность — разрабатывать планы боевых действий, оперативно-тактические модели и управлять войсками, которые ему доверены, а не с прессой общаться. Для этого есть другие люди. Вот он и выполняет свои обязанности», — сказал Ивашов.

Однако депутат Госдумы Виктор Соболев сказал NEWS.ru, что генерал Сергей Суровикин сейчас «удален из зоны СВО».

Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

«Я его знал как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС. Не знаю, где он сейчас. Я же не следователь», — добавил Соболев.

По его словам, если к Суровикину нет серьезных претензий, то он может быть полезен в армии, но в любом случае это компетенция верховного главнокомандующего Владимира Путина.

По другой версии, генерала Суровикина, который неоднократно бывал в командировках в Сирии, могли отправить Сирию как в своеобразную «ссылку». Однако эксперты считают этот сценарий маловероятным.

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