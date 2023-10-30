Похоже, Алла Пугачева готова вернуться. Одна или с семьей?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачева

Ни дня не проходит, чтобы кто-то не высказал в публичном пространстве своего мнения о чете Пугачева-Галкин (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Не то чтобы по ним сильно соскучились. Скорее наоборот. Своими оскорбительными высказываниями в отношении соотечественников и высокомерным поведением они явно не приобрели новых поклонников.

Вот и певица Ольга Зарубина (самый известный хит — «На теплоходе музыка играет») «прошлась» по Примадонне. В интервью «МК» она в открытую припомнила, как Пугачева не давала ей дорогу на большую сцену. Предложила извиниться за «рабов и холопов» и вернуться домой. Однако, как считает Ольга Зарубина, материальное положение позволяет Алле Борисовне сколь угодно долго перемещаться по свету. Возможно, старая обида на Примадонну не дает певице обратить внимание на некоторые признаки того, что Алла Пугачева уже «напутешествовалась».

Пугачева сидела в тени

Отъезд Пугачевой и Галкина из России с началом СВО мало кого удивил и тронул. Максим Галкин продолжил «чес», хотя далеко не с таким размахом, как прежде. Как пела когда-то Примадонна: «Смешить мне вас с годами все трудней». Вот и стал допускать юморист гадости в адрес страны, где он вырос из начинающего пародиста в приличного мастера разговорного жанра. Ну, доерничался, что скажешь. Пусть и меня считают иноагентом, заявила Алла. Но за связь с иноагентом этого статуса пока не присваивают.

Пожалуй, никаких ярких высказываний в последнее время мы от Пугачевой не слышали. Она будто ушла в тень. Ее красноречивое молчание особенно заметно на фоне гиперактивного супруга.

Вообще, их жизнь за границей идет какими-то параллельными курсами. Один бодро скачет по городам и странам, резвится на сцене, носится на велосипеде, записывает обращения на видео. Ее же грустное лицо лишь изредка попадает в объективы камер. Какая-то неторопливость, усталость в движениях.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Алла Пугачева

Что пытается сказать Галкин?

С отъездом четы Пугачевых-Галкиных сначала в Израиль, затем на Кипр как-то особенно заметной стала их разница в возрасте. А тут еще на концерте в Варшаве юморист заинтриговал всех унылыми строками. «Кончилась любовь, кончилось все», — пропел он.

«Это что еще за сообщение?» — удивились поклонники. Известно, в шоу-бизнесе не бывает случайностей. Здесь при большом скоплении людей «звезде» даже зевнуть невозможно. Это немедленно будет истолковано как бессонная ночь накануне или того хуже — усталость от сцены.

Может быть, все дело в том, что каждый несколько по-разному смотрит в будущее. Ведь на следующий год Примадонне исполняется 75 лет. И наверняка она мечтала о юбилейном концерте где-нибудь в Кремлевском дворце. Да, чем черт не шутит, и о государственной награде: «За заслуги перед Отечеством» I степени (II, III, IV у нее уже есть).

Ворота открыты

Но пока Примадонна скучает. Она устала от переездов, от неприятных слов в свой адрес (а ведь артисты любят лесть и комплименты, такова их природа). Устала от того, что застряла на чужбине, и вроде бы хотела вернуться, да муженек такой нанес пурги, что «мучайся» теперь неизвестно сколько в пентхаусе на Кипре. Недавно подруга Примадонны Любовь Аксенова даже подтвердила, что певица тоскует по России.

А ее молодой муж все скачет и скачет по странам, не слишком дружественно относящимся к России. Глумится, угождает публике, лишь бы слушали да платили. То, что в СМИ поспешили назвать «трещиной» во взаимоотношениях супругов, скорее всего, означает, что певица в настоящий момент стоит перед выбором: вернуться или продолжить роскошно прозябать на чужбине.

Обретет ли эта женщина желанный покой? А ведь пора: возраст почтенный. Сделает ли выбор в пользу России и своих поклонников на родине? Сложно сказать. Ведь для этого придется кое-чем пожертвовать. Возможно — принести извинения. Но в первую очередь переосмыслить отношение к людям, которые, я уверен, готовы принять ее домой. Да и многих других уехавших звезд тоже.

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