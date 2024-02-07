Не спешите «хоронить» Киркорова. Он еще найдет «те двери» и споет в Кремле!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров создан для сцены: высокий, яркий, харизматичный, обладающий неподражаемым, узнаваемым с первых нот эстрадным баритоном и... вечно влипающий в какие-то дурацкие истории. Певец так часто «путает двери», что это уже стало его личным атрибутом, фишкой, как говорят. «Отпочковавшись» от любви всей своей жизни Аллы Борисовны Пугачевой, он не потерялся, продолжил собирать полные концертные залы и отдаваться своему делу самозабвенно и профессионально.

То, что после скандальной «голой» вечеринки его акции пошли вниз, было ожидаемо. Гонорары за выступление на частных мероприятиях уже снижены на треть. Сегодня они составляют $100 тысяч вместо недавних $150 тысяч. Но это шоу-бизнес, рынок. И на колебание цен влияют многие факторы, в том числе и субъективные. Вряд ли эта корректировка стоимости артиста может свидетельствовать о том, что карьера Филиппа Киркорова движется к закату.

Лично я не вижу этих признаков, несмотря на ряд отмен и вымарывания певца из новогодних эфиров. Есть несколько факторов, которые играют в пользу Филиппа. Давайте же их рассмотрим.

Он все еще король

Итак, возможно, кому-то он уже и надоел, но объективно сегодня он лучший шоумен на российской сцене. Природный вокал — это полдела. Важно еще бешенное трудолюбие, самоотдача, внимание к костюмам и декорациям. По словам музыкального продюсера Сергея Лаврова, певец даже брал кредиты, чтобы обеспечить достойный во всех отношениях уровень своих концертных программ. «Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», — уверяет продюсер.

Как ни набил оскомину этот титул «короля эстрады», но равных ему пока не видно. По сравнению с Филиппом Киркоровым все засветившиеся на вечеринке Насти Ивлеевой фигуранты не дотягивают до его планки. И можно даже допустить, что, не будь этой фигуры на ночном «шабаше», не было бы и такого резонанса. Но мы же договорились: «входить не в те двери» — кредо бывшего мужа Примадонны.

Любовь к Примадонне

Теперь о более деликатной материи, не имеющей отношения к мастерству артиста. Не впервые приходится признавать, что Филипп долгие годы остается заложником своего неразделенного чувства к бывшей супруге, ныне кочующей по свету со своей новой (хотя уже и не очень новой) семьей.

Ну не может он с этим справиться, и всякий раз неумные, а порой оскорбительные высказывания Аллы Борисовны в адрес нашей страны рикошетом попадают и в Филиппа. После того как из личностных, человеческих побуждений певец попытался защитить свою «зазнобу», он попал в двусмысленную ситуацию.

Видимо, из-за этого он, как никто другой, часто вынужден настаивать на своей патриотической позиции. В апреле минувшего года он заявил: «Мне необязательно выражать ее (патриотическую позицию. — NEWS.ru) лозунгами, кричать: „Рос-си-я, Рос-си-я!“ <...> Вся Москва увешана афишами „Филипп Киркоров в Кремле“. И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна — это сцена, где я пою песни».

На своем патриотизме певец настаивал в видеообращении в декабре 2023-го, после того как возмущение общественности из-за события в ночном клубе «Мутабор» достигло своего пика. Наверняка кому-то это кажется недостаточным. Но, думаю, большего требовать от артиста сейчас не стоит. Едва ли уместен торг по принципу «даешь конкретное заявление, тогда будешь прощен».

Если уж Филипп Киркоров готов выражать свою позицию так, как заявляет — со сцены, — то, наверное, мы вправе ждать чего-то нового в его репертуаре. Чуть более созвучного времени, чуть более отвечающего запросу общества.

Если он быстро осознает это и откликнется в своем творчестве, думаю, в его карьере может случиться новая успешная волна.

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