Пограничник рассказал, кому разрешен транзит на авто через Финляндию Источник в погранслужбе: Финляндия разрешила иностранцам транзит из РФ на авто

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финляндия продолжает пропускать на границе автомобили, если они принадлежат гражданам других стран, сообщил в разговоре с NEWS.ru представитель погранслужбы РФ на одном из карельских КПП. Он уточнил, что речь идет о лицах, направляющихся в другие страны Европы.

Если имеется гражданство другой страны, то они через Финляндию транзитом едут в Германию, Норвегию, Швецию, — сказал пограничник.

На вопрос о том, не отбирают ли у таких путешественников автомобили, как это случалось в других странах, собеседник NEWS.ru ответил отрицательно. По его словам, машины, «видимо, не отбирают, все ездят спокойно».

На днях стало известно о готовности Финляндии закрыть в ночь с 21 на 22 ноября четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Решение объяснили якобы неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Между тем 21 ноября вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложения об ужесточении ограничений на границе с Россией. В канцелярии чиновника объяснили, что дополнительные ограничения лишат людей возможности обратиться за международной защитой, которая закреплена в конституции страны и законодательстве Евросоюза.