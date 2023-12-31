Погода в новогоднюю ночь в Москве, Петербурге, Крыму: ждать ли снег и мороз Вильфанд заявил, что в Москве ожидается морозная погода в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В новогоднюю ночь в российской столице столбики термометра опустятся до 8–10 градусов мороза, заявил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Какая погода будет в ночь с 31 декабря на 1 января в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Севастополе и Новосибирске?

Погода в Москве и Подмосковье 31 декабря

По словам Вильфанда, конец года и первая неделя 2024 года будет очень морозной в столичном регионе. Так, 1 января в Москве ожидается холодная погода с понижением температуры до 8–10 градусов ночью и до 12–14 градусов утром и днем. По области — до 18 градусов мороза. 2 января похолодает до минус 14–19 градусов и днем и ночью, а 3-4 января — до минус 20–25 градусов ночью.

«С 1 по 5 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже нормы. Но и в последующие дни ощутимого потепления не прогнозируется. 6–7 января днем будет 10–15 градусов мороза, ночью — 14–19», — сказал метеоролог.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве сегодня также прогнозируется дождь, снег, гололед и примерно 0 градусов.

«В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 — плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4–9 градусов», — заявил Тишковец.

По данным центра «Фобос», в Москве 31 декабря переменная облачность и небольшой снег. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Вечером — небольшой снег. Ближайшей ночью переменная облачность, температура воздуха составит 9–11 градусов мороза.

В Подмосковье 31 декабря прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Вечером — небольшой снег. Ближайшей ночью переменная облачность, температура 9–11 градусов ниже нуля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Новосибирске 31 декабря

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что Новый год жители Северной столицы встретят с температурой минус 10 градусов, потому что сейчас погоду определяет северная часть циклона.

«С 1 января 2024 года на всей территории области и в Санкт-Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10–15 градусов. В отдельных районах даже ниже может быть. Среднесуточная температура воздуха понизится до минус 15–20 градусов, и продлится все это ориентировочно до 5 января», — рассказал метеоролог.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 31 декабря ожидается переменная облачность. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода. Температура воздуха — от минус 15 до минус 17 градусов.

В Ленинградской области 31 декабря будет малооблачная погода. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура — от минус 17 до минус 19 градусов.

В Севастополе ожидается ясная погода. Днем — от плюс 7 до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода. Давление немного выше нормы.

В Новосибирской области ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха — от минус 8 до минус 10 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Утром — небольшой снег. Завтра днем переменная облачность — от минус 12 до минус 14 градусов.

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