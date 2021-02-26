Погода в Москве установила исторический рекорд тепла

https://static.news.ru/photo/42ffa3f2-7844-11eb-9e70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве днём 26 февраля поднялась до рекордных +6,4 градуса, установив новы рекорд для этого дня. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6 градусов тепла.

Причиной такой высокой температуры после аномальных морозов стало не только мощное вторжение тёплого воздуха, но и солнце, которое выглянуло во второй половине дня. Всё это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось, пишут «Метеоновости».

С этим согласен и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подтвердил, что рекорд стал возможным благодаря кратковременному появлению солнца над столицей.

В Москве установлено рекордное значение для этого дня за весь период наблюдений за 143 года, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Он уточнил, что рекорд был зафиксирован по показаниям базовой станции на ВДНХ в 16:00.

Как уточнил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, мощные вторжения атлантического тепла в конце февраля, подобные тому, что наблюдались в Москве 26 февраля, в среднем происходят раз в четверть века.

Синоптик отметил, что в ближайшее время сугробы продолжат таять и за ближайшие сутки уменьшатся на 10 сантиметров, а высота снежного покрова составит около 44 сантиметров.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым. Уже в субботу, 27 февраля, по словам Тишковца жители столичного региона столкнутся сразу с двумя видами осадков. В этот день в столице пойдёт дождь, а затем начнётся снегопад. Дороги покроются льдом.