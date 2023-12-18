Погода в Москве сегодня, 18 декабря: что будет завтра, ждать ли потепления Синоптик Шувалов заявил, что в Москву придет потепление на этой неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице с понедельника, 18 декабря, ожидается потепление, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье 18 и 19 декабря

По словам Шувалова, эта неделя для Москвы и Центральной России будет теплой и слякотной, поскольку на европейскую территорию практически безостановочно будет поступать теплый воздух с Атлантики.

«Практически всю неделю температура будет колебаться вблизи нулевой отметки: на сутки c небольшим подниматься выше нуля, а потом, при прохождении гребня высокого давления, понижаться до слабоотрицательных значений. Поэтому будет гололедица», — объяснил синоптик.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня в Москве ожидаются осадки в виде моросящего дождя.

«Сегодня погоду в столице будет формировать периферия обширного циклона, наполненного тёплым и влажным атлантическим воздухом. На дорогах и тротуарах гололедица. В такой ситуации в регионе ожидается преобладание облачной погоды, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей», — заявил метеоролог.

Также он сообщил, что снегопады и мороз вернутся в российскую столицу ближе к выходным, 23 и 24 декабря.

По данным центра «Фобос», в Москве 18 декабря ожидается переменная облачность. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью — плюс 2–4 градуса.

19 декабря в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — 2–4 градуса тепла. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 м/с.

В Подмосковье 18 декабря будет переменная облачность. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью — 1–3 градуса тепла.

19 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — 1–3 градуса тепла. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 19 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти 18 и 19 декабря

Михаил Леус сообщил, что в Северной столице будет облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, а также пройдут небольшие осадки.

«Температура воздуха — плюс 1–3 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник временами дожди и до 5 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

По данным «Фобоса», в Петербурге 18 декабря прогнозируется переменная облачность. Днем — до 4 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

19 декабря в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — 2–4 градуса тепла. Ветер западный, сильный, порывы до 18 м/с.

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